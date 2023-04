Nel Pnrr c' è più di un un miliardo di euro per ripopolare i borghi italiani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Le spaccature nel Governo sulla gestione dei 209 miliardi del Pnrr ci preoccupano. Ribadiamo il nostro appello all’… - heather_parisi : 'Not in my Backyard! Non c’è solo il biolaboratorio di Pesaro contro la costruzione del quale ci sarà una manifesta… - fattoquotidiano : Invece di indirizzare i soldi eventualmente liberati su opere pubbliche, trasporti o digitalizzazione della Pa, l'I… - fnicodemo : RT @matteoricci: La Lega vuole rinunciare a parte del #PNRR, la Presidente Meloni invece tira dritto e li smentisce. Un #Governo nel caos.… - Pietro13774113 : RT @GiuseppeConteIT: Le spaccature nel Governo sulla gestione dei 209 miliardi del Pnrr ci preoccupano. Ribadiamo il nostro appello all’ese… -

Sono numerose le iniziative per ripopolare le aree interne e frenare lo stillicidio demografico. L'ultima è il " Piano nazionale Borghi " inserito. Due i suoi binari: in primis, il finanziamento di 420 milioni di euro (20 milioni l'uno) per il rilancio di 21 borghi scelti dalle regioni e dalle province autonome. Posti disabitati che ...In sanità e specie con ilper Gemmato "vi è bisogno di finanziamenti, ma parallelamente ... Lo dico non soltanto in forza dei sondaggi e del fatto che abbiamo vinto in Lombardia eLazio e che ...... sempre più di recente, diverse città di peso sono cadutecentrodestra (Venezia, Genova, ... Se il governo non farà errori marchiani, non perderà i soldi dele non si perderà dietro assurde ...

Il vittimismo sul Pnrr è propaganda, la fase decisiva inizia adesso Domani

(Teleborsa) - Il governo non rinuncia ai fondi del PNRR ma spinge per una rimodulazione del piano. È questa la posizione dell'esecutivo che ha così risposto alle dichiarazione del presidente del grupp ...Il lavoro è dignità, nel settore del turismo c’è tantissimo da fare ... “Draghi al Quirinale per il Pnrr Fantasie” ...