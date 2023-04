Nek | storia tormentata con la moglie Patrizia Vacondio | la confessione al “Maurizio Costanzo Show”

(Di martedì 4 aprile 2023) Personaggi Tv. Nek. In un’intervista passata al “”, il cantante Nek ha raccontato la suad’amore, abbastanza, con. Filippo Neviani (nome all’anagrafe del cantante) ha raccontato particolari inediti della sua vita privata. Unache mai nessuno si sarebbe aspettato. (Continua…) Leggi anche: “Dalla strada al palco”, Nek conduce il nuovo programma Rai: gli ascolti non convincono Leggi anche: Michelle Hunziker, avete mai visto la mamma? È bellissima e le somiglia tantissimo La carriera di Nek Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio 1972. La sua passione per la musica si sviluppa già all’età di nove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidsPiano : RT @AleAllocca: Londra è la terra dei buskers, gli artisti di strada. Lo sanno anche in Italia, tanto che per conto di Rai2 ho raccontato i… - AleAllocca : Londra è la terra dei buskers, gli artisti di strada. Lo sanno anche in Italia, tanto che per conto di Rai2 ho racc… -

... in prima serata su Rai2 secondo appuntamento con "Dalla strada al palco", lo show condotto da... Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé unapersonale, a volte commovente, ..."Dalla strada al Palco", questa sera alle 21.30 su Rai2 torna lo show televisivo condotto dache, per sei puntate, porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono ......... Martedì 28 Marzo 2023 Dalla strada al palco , il talent show presentato da, in onda dalle 21. in onda dalle 21.15 su Focus 5000 anni e + La lungadell'umanità (docu - serie), in onda ...

Nek, l'amore per la moglie Patrizia Vacondio e i figli: una storia ... Trend-online.com

Non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Paola Cannatello. In diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel ...Nek torna su Rai 2 con la seconda edizione dello show "Dalla strada al palco 2023": ecco chi sono gli ospiti della seconda puntata di martedì 4 aprile ...