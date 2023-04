Nautica, Stella: "Made in Italy in forte espansione" (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - “Il report presentato da Deloitte per Confindustria Nautica conferma la fotografia di un settore in forte espansione. Verrà confermato, per il 2022, un tasso di crescita a doppia cifra quindi un segnale di un settore industriale Made in Italy molto dinamico e molto veloce a riprendere la curva di crescita sui mercati internazionali”. Così Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, a margine della presentazione di "The state of the art of global yachting market" lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. “L'incontro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - “Il report presentato da Deloitte per Confindustriaconferma la fotografia di un settore in. Verrà confermato, per il 2022, un tasso di crescita a doppia cifra quindi un segnale di un settore industrialeinmolto dinamico e molto veloce a riprendere la curva di crescita sui mercati internazionali”. Così Marina, direttore generale di Confindustria, a margine della presentazione di "The state of the art of global yachting market" lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria. Il report è stato illustrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. “L'incontro di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Nautica, Stella: “Made in Italy in forte espansione” - fisco24_info : Nautica, Stella: 'Made in Italy in forte espansione': (Adnkronos) - “Il report presentato da Deloitte per Confindus… -