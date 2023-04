Nautica | Nastasi Deloitte | Italia leader sulle grandi barche

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - “L'. Nei superyacht si parla di una quota pari al 50%. Però, se guardiamo all'intero comparto, un altro dato molto significativo è che l'è la seconda industria a livello mondiale con una quota del 12%”. Così Tommaso, senior partner di, presentando "The state of the art of global yachting market" lo studio elaborato daper Confindustria. Il report è stato illustrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. Numeri positivi anche a livello globale: “Il mercato nautico è in forte crescita. Si parla ...

Così Tommaso Nastasi, senior partner di Deloitte, presentando “The state of the art of global yachting market” lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato a ...Presentato a Milano lo studio "The state of the art of the global yachting market" realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica. In Italia il valore della produzione di unità da diporto si è attes ...