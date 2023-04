Nato, Stoltenberg: oggi data storica con la adesione di Helsinki (Di martedì 4 aprile 2023) Si apre 'una settimana storica' per la Nato, con l'ingresso ufficiale, oggi, della Finlandia come 31esimo membro dell'Alleanza, nel processo di adesione più rapido che sia mai stato completato. Resta ancora da risolvere la controversia fra la Turchia e la Svezia, prima di poter accogliere anche Stoccolma nella Nato, e si prosegue a lavorare in questo senso. Ma sarebbe sbagliato pensare che la Svezia sia stata 'lasciata sola': in realtà è già fortemente integrata a tutti i livelli nell'Alleanza, e lo sarà ancora di più ora che vi partecipa la Finlandia, con cui ha rapporti strettissimi. E' il messaggio principale che ha dato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.Il segretario generale ha avvertito che 'quello che sta accadendo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) Si apre 'una settimana' per la, con l'ingresso ufficiale,, della Finlandia come 31esimo membro dell'Alleanza, nel processo dipiù rapido che sia mai stato completato. Resta ancora da risolvere la controversia fra la Turchia e la Svezia, prima di poter accogliere anche Stoccolma nella, e si prosegue a lavorare in questo senso. Ma sarebbe sbagliato pensare che la Svezia sia stata 'lasciata sola': in realtà è già fortemente integrata a tutti i livelli nell'Alleanza, e lo sarà ancora di più ora che vi partecipa la Finlandia, con cui ha rapporti strettissimi. E' il messaggio principale che ha dato a Bruxelles il segretario generale della, Jens.Il segretario generale ha avvertito che 'quello che sta accadendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?????? #BREAKING La #Finlandia entrerà nella #NATO ufficialmente da domani, ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg - Agenzia_Ansa : 'Domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta… - Agenzia_Ansa : La Russia rafforzerà le sue difese nell'ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all'ingresso della… - NuvolaAlterata : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - Giovann16809249 : RT @ravel80262268: Secondo il segretario generale della Nato Stoltenberg, i Paesi dell'Alleanza hanno trasferito all'Ucraina armi per un va… -