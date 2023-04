Nato, oggi l’ingresso della Finlandia. Crosetto: “Giorno importante, ma anche segnale di insicurezza” (Di martedì 4 aprile 2023) La Finlandia diventa oggi ufficialmente un “membro a pieno titolo” della Nato e la sua bandiera, come ha annunciato ieri il segretario generale, Jens Stoltenberg, “sarà issata fuori dal quartier generale”. oggi è “un Giorno storico”, che “renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte”, ha commentato Stoltenberg. Di “un Giorno molto importante”, ha parlato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolineando però che si tratta anche di una giornata dalla quale arriva “un segnale di insicurezza”. Crosetto: “Un Giorno importante, ma anche ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Ladiventaufficialmente un “membro a pieno titolo”e la sua bandiera, come ha annunciato ieri il segretario generale, Jens Stoltenberg, “sarà issata fuori dal quartier generale”.è “unstorico”, che “renderà lapiù sicura e lapiù forte”, ha commentato Stoltenberg. Di “unmolto”, ha parlatoil ministroDifesa, Guido, sottolineando però che si trattadi una giornata dalla quale arriva “undi”.: “Un, ma...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Un frammento del terzo movimento del Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Rachmaninov, nato oggi nel 1873. A… - CardRavasi : «Io suono le note come sono scritte, ma è Dio che fa la musica». Con queste sue parole, per me molto suggestive, ri… - teatrolafenice : Un battito dal Concerto per violoncello e orchestra di Haydn, nato oggi nel 1732. Lo interpreta alla direzione dell… - LIRRIVERENTE3 : RT @Antonio79B: 'La Casa è una canzone sulla fragilità. Sul fatto che costruiamo sempre qualcosa che è destinato a crollare. Non è pessimis… - AlRobecchi : @lavinia_colzani La Nato non mi piace, Putin non mi piace, dal ‘91 a oggi la Nato si è allargata più di Putin, è un… -