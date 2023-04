Nasconde droga nel passeggino del figlio, 23enne fermata a Capri (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri – Nascondeva droga nel passeggino di suo figlio una mamma di 23 anni fermata daI Carabinieri della Stazione di Capri nel porto di Marina Grande mentre scendeva dalla passerella dell’aliscafo proveniente da Napoli. La donna, A.V., residente ad AnaCapri, è stata portata al vicino posto di Polizia Municipale dove i militari hanno controllato la borsa ed il passeggino di suo figlio al cui interno erano ben nascosti 150 grammi di hashish ed un sacchetto con 20 grammi di cocaina. Da qui è scattato il fermo; la 23enne è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutovaneldi suouna mamma di 23 annidaI Carabinieri della Stazione dinel porto di Marina Grande mentre scendeva dalla passerella dell’aliscafo proveniente da Napoli. La donna, A.V., residente ad Ana, è stata portata al vicino posto di Polizia Municipale dove i militari hanno controllato la borsa ed ildi suoal cui interno erano ben nascosti 150 grammi di hashish ed un sacchetto con 20 grammi di cocaina. Da qui è scattato il fermo; laè agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

