Nasce un Sorriso ko al fotofinish a Battipaglia: Agropoli allunga in vetta (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Nasce un Sorriso Salerno ’92 getta via al fotofinish la possibilità di mettersi alle spalle la New Basket Agropoli e scivola al terzo posto. Al PalaZauli di Battipaglia il risultato è di 55-52 per le cilentane che hanno effettuato il sorpasso a pochi secondi dalla fine di una partita sempre condotta dalla squadra allenata da Aldo Russo. “Abbiamo pagato la scarsa lucidità in alcuni episodi finali”, dice il coach al termine della seconda gara della fase a orologio della B femminile. Ne restano altre due per delineare la griglia playoff: Agropoli balza in vetta assieme ad Ariano Irpino con 42 punti, Salerno resta a 40. La gara. La compagine cara a patron Somma porta l’acciaccata Orchi in panchina per onor di firma e manda in campo diverse ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaunSalerno ’92 getta via alla possibilità di mettersi alle spalle la New Baskete scivola al terzo posto. Al PalaZauli diil risultato è di 55-52 per le cilentane che hanno effettuato il sorpasso a pochi secondi dalla fine di una partita sempre condotta dalla squadra allenata da Aldo Russo. “Abbiamo pagato la scarsa lucidità in alcuni episodi finali”, dice il coach al termine della seconda gara della fase a orologio della B femminile. Ne restano altre due per delineare la griglia playoff:balza inassieme ad Ariano Irpino con 42 punti, Salerno resta a 40. La gara. La compagine cara a patron Somma porta l’acciaccata Orchi in panchina per onor di firma e manda in campo diverse ...

