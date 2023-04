Nasce il 1° algoritmo in Italia per fare networking con l’intelligenza artificiale

Leggi su lopinionista

(Di martedì 4 aprile 2023) Avveniristica innovazione lanciata da Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, founder di IntelligenzaSpiegata Semplice e co-organizzatori dell’AI Week, insieme al Centro di Ricerche Semeion La tecnologia del momento non conosce limiti e, day by day, conquista sempre più posizioni nelle gerarchie aziendali e nelle preferenze dei singoli manager e professionisti., tra presente e futuro, risulta la soluzione più gettonata dalle organizzazioni per crescere dal punto di vista operativo ed economico. Conferme in merito giungono dall’indagine condotta da Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di IntelligenzaSpiegata Semplice e co-organizzatori dell’AI Week. In vista dell’evento in programma dal 17 al 21 aprile, infatti, i due professionisti hanno profilato tutte le ...