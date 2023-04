Nardi-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Luca Nardi se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nel primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo in partenza sui campi in terra battuta della cittadina lusitana. Esordio non semplice per il giovane pesarese, opposto immediatamente alla testa di serie numero sei della manifestazione. Il serbo è un cliente particolarmente scomodo sul rosso, superficie leggermente più indigesta per il tennis del classe 2003 italiano. Da qualche anno si trova ormai fisso tra i migliori giocatori del mondo ed in questa stagione ha già conquistato una finale sul veloce outdoor di Delray Beach. L’azzurro si è espresso su buoni livelli nel circuito minore ma adesso è alla ricerca di un grande risultato su quello maggiore per salire per tentare di salire ulteriormente in classifica. Secondo le quote dei bookmakers sarà il ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Lucase la vedrà contro Miomirnel primo turno dell’ATP 250 di(Portogallo), torneo in partenza sui campi in terra battuta della cittadina lusitana. Esordio non semplice per il giovane pesarese, opposto immediatamente alla testa di serie numero sei della manifestazione. Il serbo è un cliente particolarmente scomodo sul rosso, superficie leggermente più indigesta per il tennis del classe 2003 italiano. Da qualche anno si trova ormai fisso tra i migliori giocatori del mondo ed in questa stagione ha già conquistato una finale sul veloce outdoor di Delray Beach. L’azzurro si è espresso su buoni livelli nel circuito minore ma adesso è alla ricerca di un grande risultato su quello maggiore per salire per tentare di salire ulteriormente in classifica. Secondo le quote dei bookmakers sarà il ...

