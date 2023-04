Napoli, tafferugli in Curva B: scattano i primi due arresti (Repubblica) (Di martedì 4 aprile 2023) scattano i primi due arresti per gli scontri avvenuti domenica sera nella Curva B dello stadio Maradona durante la gara Napoli-Milan. A riportarlo l’edizione online di Repubblica. Immagini tristi quelle che si sono viste sugli spalti durante il match, con gruppi di ultras che hanno malmenato altri tifosi. La motivazione? L’ordine diffuso in Curva B all’improvviso, assistere alla partita girando le spalle al campo. Come dire: ci siamo ma non vogliamo vedere voi, le vostre maglie, il Napoli. A darlo un gruppo di estremisti della contestazione. Il primo rifiuto di obbedire alla inedita manifestazione di dissenso ha provocato zuffe, urla, minacce, ma anche tentativi disperati per chi aveva donne e bambini di mettersi subito al riparo. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023)dueper gli scontri avvenuti domenica sera nellaB dello stadio Maradona durante la gara-Milan. A riportarlo l’edizione online di. Immagini tristi quelle che si sono viste sugli spalti durante il match, con gruppi di ultras che hanno malmenato altri tifosi. La motivazione? L’ordine diffuso inB all’improvviso, assistere alla partita girando le spalle al campo. Come dire: ci siamo ma non vogliamo vedere voi, le vostre maglie, il. A darlo un gruppo di estremisti della contestazione. Il primo rifiuto di obbedire alla inedita manifestazione di dissenso ha provocato zuffe, urla, minacce, ma anche tentativi disperati per chi aveva donne e bambini di mettersi subito al riparo. La ...

