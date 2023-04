Napoli, sparato dai rapinatori. Esce dalla rianimazione: “Non dormo. Ho gli incubi” (Di martedì 4 aprile 2023) Non è più in pericolo di vita. Ma ci è andato vicino. Fabio, l’ingegnere 32enne di Afragola rimasto ferito nella sparatoria al distributore di via Marina per aver reagito alla rapina, è oggi ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell’Ospedale del Mare. Ha superato il primo intervento. Ora dovrà affrontare una seconda operazione per rimuovere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 aprile 2023) Non è più in pericolo di vita. Ma ci è andato vicino. Fabio, l’ingegnere 32enne di Afragola rimasto ferito nellaria al distributore di via Marina per aver reagito alla rapina, è oggi ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell’Ospedale del Mare. Ha superato il primo intervento. Ora dovrà affrontare una seconda operazione per rimuovere L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LupinoIII : @PolliceAzzurro Capita sempre a voi...all'autogrill, a Francoforte fra di voi, a Napoli con il Francoforte dove la… - Il_ConteOliver : I giocatori del Napoli cadono come se gli avessero sparato. #NapoliMilan - Franz_hifi : @Franc020212071 @Corriere Quante volte ti hanno sparato per aver guardato in faccia qualcuno? O cammini con la test… - frant42 : RT @SionRomina: La delinquenza padrona di Napoli! Hanno sparato a un ingegnere per un vecchio scooter mentre stava facendo benzina: aveva o… - GabySalvo : @DiegoDeLucaTwit Episodio gravissimo, ma ancora più grave quello successo a Napoli dove hanno sparato alle gambe a… -