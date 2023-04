Napoli | Spalletti post-Milan | confronto con la squadra dopo lo 0-4 del Maradona

(Di martedì 4 aprile 2023) Durante la 28ª giornata del campionato di Serie A – conclusasi colicipo Sassuolo-Torino – una delle maggiori sorprese è stata senza alcuna ombra di dubbio la clamorosa sconfitta deldi Luciano, uscito sconfitto dal Diego Armandoil primo dei tre scontri diretti coldi Stefano Pioli, prossimo avversario anche nei quarti di finale di Champions League. Una sconfitta tanto brutta quanto inattesa, considerando non solo il cammino straordinario compiuto fino ad ora da Khvicha Kvaratskhelia e compagni, ma in relazione al fatto che gli azzurri da ben 23 anni non subiva quattro gol in una partita giocata tra le mura amiche. I partenopei infatti non perdevano una partita con almeno quattro gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - Maramaldo59 : Umilianti siete voi patetici bugliare e @RaiSport che non sbugiarda Spalletti - Maramaldo59 : @RaiSport C’è un video che smentisce Spalletti! I napolisti non sanno onorare neppure le evidenze !? @sscnapoli -

Sicuramente questo voto non rovina l’ottima media stagionale del Napoli così come non rovina la stagione spettacolare. È stata una gara completamente negativa, soprattutto nell’approccio. Vedremo se ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli in casa contro il Milan per 0-4: "Il Napoli ha sbagliato tutto, a cominciare dallo spirito con cui è sceso in campo: molle, pigro, svoglia ...