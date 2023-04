Napoli | si riparte dal Lecce | Spalletti scalda i motori per non sbagliare in Champions League

(Di martedì 4 aprile 2023) Tra la pesante sconfitta rifilata dal Milan di Pioli per 4-0 e la pessima atmosfera manovrata dai tifosi azzurri tra gli spalti, in casa delsi respira un’aria desolante. Seppur il rammarico per la pessima prestazione, gli uomini dirimangono consapevoli sui propri obiettivi e sulle proprie potenzialità. Attualmente i Partenopei viaggiano con un vantaggio di 16 punti sulla Lazio in rincorsa e ripartiranno dalla sfida contro ilper continuare l’effetto domino in Serie A. Esultanza@livephotosport La sfida andata in scena al Maradona in occasione della 28ª giornata della massima serie è stata una prova del tutto fallimentare per il, caduto ai piedi dei rossoneri mostrandosi passiva in campo, dovendo scontare l’assenza del condottiero principale Osimhen, rimasto ...

Napoli, si riparte dal Lecce: Spalletti scalda i motori per non ... Footballnews24.it

Dopo la disfatta contro il Milan, il Napoli riparte dalla sfida in Serie A contro il Lecce; per Spalletti sarà un incipit per non sbagliare in Champions Legue Tra la pesante sconfitta rifilata dal ...SI PARLA E SI LAVORA. Ma cosa si può mai dire ad una squadra che ha ancora sedici (16) punti di vantaggio sulla seconda e che adesso deve rimettere la testa a posto, in fretta, perché venerdì c’è la t ...