Napoli, scontri in curva e attacchi a De Laurentiis: indaga la Procura (Di martedì 4 aprile 2023) La partita contro il Milan persa per 4-0 rischia di lasciare pesanti strascichi, non tanto all’interno del gruppo squadra Napoli, ma nel rapporto fra i tifosi e il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. In occasione della sfida contro i rossoneri, i sostenitori degli azzurri hanno protestato non cantando per tutta la partita se non L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) La partita contro il Milan persa per 4-0 rischia di lasciare pesanti strascichi, non tanto all’interno del gruppo squadra, ma nel rapporto fra i tifosi e il presidente dei partenopei Aurelio De. In occasione della sfida contro i rossoneri, i sostenitori degli azzurri hanno protestato non cantando per tutta la partita se non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rolandoroccando : RT @tempoweb: #Napoli, scontro aperto tra Aurelio #DeLaurentiis e gli #ultras: “Legge Thatcher in Italia, sono delinquenti” #calcio #4april… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Napoli, scontri in curva e attacchi a De Laurentiis: indaga la Procura: La partita contro il M… - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva e gli attacchi a De Laurentiis. Due ipotesi di reato al centro: violen… - scala_mario : RT @CalcioFinanza: #Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva e gli attacchi a De Laurentiis. Due ipotesi di reato al centro: violen… - CalcioFinanza : #Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva e gli attacchi a De Laurentiis. Due ipotesi di reato al centro: v… -