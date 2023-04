Napoli | scippatore di cellulari preso mentre correva con la refurtiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Napoli, scippatore arrestato al corso Umberto - cronachecampane : Napoli, scippatore bloccato al corso Garibaldi -

. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi .... Agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una discoteca di via Eduardo ...Un pregiudicato di 48 anni, residente ama rapinatore "trasfertista", è stato sottoposto a un sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Milano su proposta del questore. Ad aver colpito è il patrimonio immobiliare ritenuto ...

Scippatore di cellulari arrestato dalla Polizia a Napoli - Campania Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Metteva a segno gli "scippi" sfruttando la sua velocità di gambe: un 28enne del Mali è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli che lo hanno bloccato subito ...NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi..