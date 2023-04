Napoli, ripartire da Lecce per dimenticare il Milan: ma come sta Osimhen? (Di martedì 4 aprile 2023) L’ultima giornata di campionato, conclusasi con il pareggio tra il Sassuolo e il Torino, ha regalato alcuni colpi di scena a tutti gli appassionati di questo sport. come bene sappiamo, infatti, il Napoli ha rimediato una brutta sconfitta per quattro reti a zero allo stadio Diego Armando Maradona. E a godere di questo risultato è stato il Milan, che grazie ad una prestazione magistrale dei suoi interpreti è riuscita a fermare la corsa dei partenopei. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Un risultato decisamente inusuale, dunque, quello incassato dal Napoli di Luciano Spalletti, che fa abbastanza rumore in una stagione fin qui strepitosa. Ciononostante, la squadra di Aurelio De Laurentiis resta in cima alla classifica e in solitaria a +16 dalla Lazio e mette nel mirino la ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) L’ultima giornata di campionato, conclusasi con il pareggio tra il Sassuolo e il Torino, ha regalato alcuni colpi di scena a tutti gli appassionati di questo sport.bene sappiamo, infatti, ilha rimediato una brutta sconfitta per quattro reti a zero allo stadio Diego Armando Maradona. E a godere di questo risultato è stato il, che grazie ad una prestazione magistrale dei suoi interpreti è riuscita a fermare la corsa dei partenopei. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport Un risultato decisamente inusuale, dunque, quello incassato daldi Luciano Spalletti, che fa abbastanza rumore in una stagione fin qui strepitosa. Ciononostante, la squadra di Aurelio De Laurentiis resta in cima alla classifica e in solitaria a +16 dalla Lazio e mette nel mirino la ...

