Napoli ricattato dagli ultras, i pm: 'Un piano contro De Laurentiis'. Il presidente in Questura chiede i video (Di martedì 4 aprile 2023) Scontro aperto fra gli ultras del Napoli e Aurelio De Laurentiis. Un gruppo di 700 curvaioli non canta allo stadio, minaccia chi lo fa, accende... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Saperto fra glidele Aurelio De. Un gruppo di 700 curvaioli non canta allo stadio, minaccia chi lo fa, accende...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli ricattato dagli ultras, i pm: 'Un piano contro De Laurentiis'. Il presidente in Questura chiede i video: Sco… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli ricattato dagli #ultras, i pm: 'Un piano contro #DeLaurentiis'. Il presidente in Questura chiede i video https://t.co… - cmdotcom : #Napoli ricattato dagli #ultras, i pm: 'Un piano contro #DeLaurentiis'. Il presidente in Questura chiede i video -