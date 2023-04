Napoli, Osimhen summit con Spalletti: Presa una decisione (Di martedì 4 aprile 2023) Victor Osimhen non sarà convocato per la tarsferta di Lecce, lungo colloquio con Spalletti, il nigeriano vuole esserci a Milano. Victor Osimhen, al momento, non sarà incluso nella lista dei convocati del Lecce. La sua condizione, infatti, dovrà essere valutata con attenzione, poiché non è garantito che possa recuperare in tempo per la partita contro il Milan a San Siro. Nonostante il problema non sembri grave, la preoccupazione è che possa subire una ricaduta, il che ritarderebbe ulteriormente il suo ritorno in campo. Attualmente, si stanno svolgendo le terapie necessarie per la sua riabilitazione, ma la sua partecipazione alla partita di andata dei quarti di finale di Champions League resta incerta. Inoltre, ci sono anche dubbi sulla sua sostituzione, in caso di necessità. Il club ha già dichiarato che nei prossimi giorni verranno ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Victornon sarà convocato per la tarsferta di Lecce, lungo colloquio con, il nigeriano vuole esserci a Milano. Victor, al momento, non sarà incluso nella lista dei convocati del Lecce. La sua condizione, infatti, dovrà essere valutata con attenzione, poiché non è garantito che possa recuperare in tempo per la partita contro il Milan a San Siro. Nonostante il problema non sembri grave, la preoccupazione è che possa subire una ricaduta, il che ritarderebbe ulteriormente il suo ritorno in campo. Attualmente, si stanno svolgendo le terapie necessarie per la sua riabilitazione, ma la sua partecipazione alla partita di andata dei quarti di finale di Champions League resta incerta. Inoltre, ci sono anche dubbi sulla sua sostituzione, in caso di necessità. Il club ha già dichiarato che nei prossimi giorni verranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Osimhen manca ma dire che stasera il Napoli ha fatto questa figura di mmerd SOLO per la sua assenza è ridicolo oltr… - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - napolipiucom : Napoli, Osimhen summit con Spalletti: Presa una decisione #Champions #lecce #Milan #napoli #OSIMHEN #Spalletti… - MazzottiFilippo : RT @Pasky973: Prendi il #Napoli, grande squadra prima in classifica... toglici il giocatore #Osimhen preso con un illecito sportivo con le… -