Napoli-Milan, la Procura Figc apre un procedimento sul gesto di Politano (Di martedì 4 aprile 2023) Come riporta l'Ansa, la Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sul gesto offensivo dell'attaccante del Napoli Matteo Politano rivolto ai tifosi del Milan. In occasione del match di domenica, l'esterno – con un passato nell'Inter – si era toccato le parti intime rivolgendosi ai sostenitori del Milan presenti al Maradona, in risposta ad alcuni cori intonati contro di lui dal settore ospiti. SportFace.

