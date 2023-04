“Napoli Magica”: il film di Marco D’Amore (Di martedì 4 aprile 2023) In onda domenica 9 aprile alle 21.15 Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Marco D’Amore va alla scoperta di questa magia in Napoli Magica, film Sky Original in esclusiva domenica 9 aprile alle 21.15 su Sky Arte e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. Per trovare questa magia Marco attraversa la città e si perde in essa per trovare l’inaspettato incanto. Bisogna scavare la pietra di tufo dei suoi sottofondi per disseppellire i suoi misteri e le sue leggende, i suoi spiriti, le voci antiche, i suoi fantasmi e i suoi miti. Il dedalo di cunicoli scavati per tremila anni è tomba dei segreti su cui poggia l’intera ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 aprile 2023) In onda domenica 9 aprile alle 21.15 Cosa cerchi inquando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia?va alla scoperta di questa magia inSky Original in esclusiva domenica 9 aprile alle 21.15 su Sky Arte e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. Per trovare questa magiaattraversa la città e si perde in essa per trovare l’inaspettato incanto. Bisogna scavare la pietra di tufo dei suoi sottofondi per disseppellire i suoi misteri e le sue leggende, i suoi spiriti, le voci antiche, i suoi fantasmi e i suoi miti. Il dedalo di cunicoli scavati per tremila anni è tomba dei segreti su cui poggia l’intera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @cronachecampane: Napoli magica di Marco D’Amore in onda su Sky - cronachecampane : Napoli magica di Marco D’Amore in onda su Sky - Teleblogmag : In questo viaggio, la città assume forme e contorni nuovi suscitando sentimenti contrastanti. #napolimagica… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Napoli Magica, Marco D'Amore racconta la sua città su Sky Arte - SkyTG24 : Napoli Magica, Marco D'Amore racconta la sua città su Sky Arte -

La 'Napoli magica' di Marco D'Amore ... cosa cerchi in questa città che ha un'anima così diversa dalle altre Dove si trova la sua magia Queste sono le domande che Marco D'Amore si pone in Napoli Magica, film Sky Original in esclusiva su ... Udinese, ecco perché devi avere anche rimpianti È l'inizio di una settimana magica : i friulani battono 1 - 0 la Fiorentina nel turno ... altra in rimonta per i bianconeri, che salgono a 19 punti e salgono in 3ª posizione , a - 1 dal Napoli e ... Irene Vella, la scelta di rinascere Il cibo era diventato una bacchetta magica per far svanire le mie emozioni Cosa ti auguri che ... Appuntamenti con Irene: Napoli, libreria IO CI STO, 11 aprile dalle ore 18:00 Pisa, libreria Feltrinelli ... ... cosa cerchi in questa città che ha un'anima così diversa dalle altre Dove si trova la sua magia Queste sono le domande che Marco D'Amore si pone in, film Sky Original in esclusiva su ...È l'inizio di una settimana: i friulani battono 1 - 0 la Fiorentina nel turno ... altra in rimonta per i bianconeri, che salgono a 19 punti e salgono in 3ª posizione , a - 1 dale ...Il cibo era diventato una bacchettaper far svanire le mie emozioni Cosa ti auguri che ... Appuntamenti con Irene:, libreria IO CI STO, 11 aprile dalle ore 18:00 Pisa, libreria Feltrinelli ... Napoli Magica, Marco D'Amore racconta la sua città su Sky Arte Sky Tg24 History 90, il 25 aprile a Napoli il festival della musica dance anni '90 e 2000 Un evento itinerante che partirà dal club Nabilah di Bacoli, in provincia di Napoli, ideato e curato dalla società Groovesensation ... di viaggiare indietro nel tempo e di vivere di nuovo la magia ... Napoli Celata: viaggio nei misteri esoterici, da San Giovanni a Carbonara al Giardino di Babuk Vivremo insieme alcune ore intrise di storia, mistero e magia.... Senza mai abbandonare il filo rosso dell' esoterismo che ci appartiene per natura e del quale Napoli, si nutre. Un evento itinerante che partirà dal club Nabilah di Bacoli, in provincia di Napoli, ideato e curato dalla società Groovesensation ... di viaggiare indietro nel tempo e di vivere di nuovo la magia ...Vivremo insieme alcune ore intrise di storia, mistero e magia.... Senza mai abbandonare il filo rosso dell' esoterismo che ci appartiene per natura e del quale Napoli, si nutre.