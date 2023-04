Napoli | l’agente di Mario Rui | «Le critiche le lasciamo a chi non capisce niente di calcio»

(Di martedì 4 aprile 2023)Giuffredi, agente diRui, ha parlato delledei tifosi delal terzino portoghese. Le dichiarazioniGiuffredi, agente diRui, ha parlato a Radio Crc delledei tifosi delal terzino portoghese. PAROLE – «Ma di cosa parliamo? Basta fare una partita sbagliata e sembra che stia cascando il mondo. Lelea chi nondie a chi non vuole il bene del». L'articolo proviene daNews 24.

Il procuratore Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Crc per rispondere alle critiche sulla prestazione del suo assistito Mario Rui nel corso di- Milan 0 - 4.'esterno portoghese, autore di una grande stagione, è stato tra i peggiori al 'Maradona', ma Giuffredi difende il giocatore: 'Ma di cosa parliamo Basta fare una partita ...Mario Giuffredi ,di Mario Rui, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole:...lasciamo a chi non capisce niente di calcio e a chi non vuole il bene del"...Notizie Calcio- A Radio CRC, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete' di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Giuffredi,sportivo tra i tanti di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui. ...