Napoli, la segue fin dentro casa e la rapina: bloccato da amico della vittima (Di martedì 4 aprile 2023) La segue, poi le punta un coltello alle spalle, la costringe ad entrare a casa e a consegnare la borsa. Poco dopo è stato però bloccato da un amico della vittima e arrestato dagli agenti di Polizia intervenuti in via Bari, nel quartiere Vasto. A finire in manette R.N., 43enne di Casoria. Napoli, la segue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 aprile 2023) La, poi le punta un coltello alle spalle, la costringe ad entrare ae a consegnare la borsa. Poco dopo è stato peròda une arrestato dagli agenti di Polizia intervenuti in via Bari, nel quartiere Vasto. A finire in manette R.N., 43enne di Casoria., laL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - Luckyluciano971 : RT @ParticipioPart: presidente: 'De Laurentiis figlio di p…', 'Napoli siamo noi', 'Non ci avrete mai come volete voi'. Saranno circa 2000-2… - poetatoto1 : @Barambani3 @CikoStark @capuanogio Non solo io ne scorderò tante ma prova a cliccare su Google la parola 'indagine'… - marte155 : RT @TolliVincenzo: Avete infranto i sogni dei bambini presenti ieri allo stadio, li avete costretti a scappare impauriti NAPOLI NON SIETE… - ParticipioPart : presidente: 'De Laurentiis figlio di p…', 'Napoli siamo noi', 'Non ci avrete mai come volete voi'. Saranno circa 20… -