Napoli: la sconfitta con il Milan non rallenta gli allestimenti della festa Scudetto (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante la pesantissima scondfitta per 0-4 incassata in casa contro il Milan, e nonostante anche le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra con gli scontri in Curva domenica sera, non si fermano gli allestimenti per la festa Scudetto in casaNapoli. festa alla quale manca praticamente soltanto la data. Ad oggi, sulle finestre dei palazzi di Corso Vittorio Emanuele, sono comparsi i volti stilizzati dei due attaccanti azzurri, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante la pesantissima scondfitta per 0-4 incassata in casa contro il, e nonostante anche le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra con gli scontri in Curva domenica sera, non si fermano gliper lain casaalla quale manca praticamente soltanto la data. Ad oggi, sulle finestre dei palazzi di Corso Vittorio Emanuele, sono comparsi i volti stilizzati dei due attaccanti azzurri, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanmagazine_ : A NAPOLI - La sconfitta contro il Milan non frena gli allestimenti per la festa Scudetto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - La sconfitta contro il Milan non frena gli allestimenti per la festa Scudetto - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - La sconfitta contro il Milan non frena gli allestimenti per la festa Scudetto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - La sconfitta contro il Milan non frena gli allestimenti per la festa Scudetto - napolimagazine : A NAPOLI - La sconfitta contro il Milan non frena gli allestimenti per la festa Scudetto -

Calcio: Napoli, sconfitta con Milan non frena allestimenti festa La sconfitta fragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, ... sono stati ritratti su finestre del Corso Vittorio Emanuele a Napoli. . 4 aprile 2023 Report Napoli: terapie e lavoro in piscina per Oliveira. Ancora terapie per Osimhen Il Napoli di Spalletti continua a lavorare con i suoi ragazzi dopo la brutta sconfitta contro il Milan. In vista del Lecce si rivede in gruppo Bereszynski. Vernedri alle 19 si gioca la 29a giornata ... Rissa tifosi Napoli, De Laurentiis: 'Serve legge Thatcher in Italia' Festa scudetto Il presidente del Napoli si è soffermato sulla possibile festa scudetto per i tifosi ... La sconfitta con il Milan e il mercato De Laurentiis ha commentato anche la sconfitta nel ... Lafragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, ... sono stati ritratti su finestre del Corso Vittorio Emanuele a. . 4 aprile 2023Ildi Spalletti continua a lavorare con i suoi ragazzi dopo la bruttacontro il Milan. In vista del Lecce si rivede in gruppo Bereszynski. Vernedri alle 19 si gioca la 29a giornata ...Festa scudetto Il presidente delsi è soffermato sulla possibile festa scudetto per i tifosi ... Lacon il Milan e il mercato De Laurentiis ha commentato anche lanel ... Cosa ci dice l’inaspettata sconfitta del Napoli contro il Milan Il Post Il Milan non poteva riportare la scaramanzia a Napoli Un match dove il Napoli ha spento la luce e non è sceso in campo: non poteva accadere prima di questa sconfitta, che arriva con sedici punti di distacco dalla seconda e venti dallo stesso Milan. E un ... Calcio: Napoli, sconfitta con Milan non frena allestimenti festa (ANSA) - NAPOLI, 04 APR - La sconfitta fragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, gli scontri in Curva domenica sera non frenano gli allestimenti per la ... Un match dove il Napoli ha spento la luce e non è sceso in campo: non poteva accadere prima di questa sconfitta, che arriva con sedici punti di distacco dalla seconda e venti dallo stesso Milan. E un ...(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - La sconfitta fragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, gli scontri in Curva domenica sera non frenano gli allestimenti per la ...