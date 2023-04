Napoli | la Procura indaga sugli scontri ed i cori contro De Laurentiis

(Di martedì 4 aprile 2023) Secondo quanto riportato da Il Mattino, un pool di magistrati dellastarebbero osservando con estrema attenzione tutta la giornata di domenica vissuta dai tifosi del, dalla protesta pacifica in zona piazzale Tecchio qualche ora prima del fischio di inizio della partita, ai fatti accaduti nelle due curve durante i 90 minuti, con molta attenzione aglitra due gruppi storici presenti in Curva B. Senza dimenticare iil presidente De. Battiloro, Castaldo, De Falco, De Simone i PM, sotto il coordinamento deltore aggiunto Sergio Amato. Due sono i punti su cui si starebbero concentrando: violenza privata ed estorsione (quest’ultima che sarebbe avvenuta ai danni di chi non ha potuto assistere a qualche momento della partita ...

De Laurentiis - calciomercato.itDagli errori in campo alle polemiche del pre partita con i tifosi, fino anche agli scontri in curva nel corso della gara stessa su cui ladiha anche ...Sul fascicolo aperto dalladi per quanto accaduto domenica sera in Curva, al Maradona, De Laurentiis ha dichiarato: "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la ...

Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva: "Piano contro De Laurentiis" Panorama

