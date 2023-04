Napoli, il questore Giuliani: “Il divieto degli striscioni è sorvolabile” (Di martedì 4 aprile 2023) Sono tanti i motivi per cui i tifosi napoletani sono ancora increduli di quanto accaduto allo stadio Diego Armando Maradona, vedendo il Napoli perdere rovinosamente contro il Milan allenato da Stefano Pioli. A preoccupare i tifosi azzurri però non è tanto la sonora sconfitta ricevuta ma il clima di tensione e di protesta che si è manifestato durante tutto il corso del match. Sulla contestazione degli ultras partenopei contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto il questore del capoluogo campano, Alessandro Giuliani, ai microfoni di RadioKissKiss, sottolineando che è giusto contestare in modo pacifico: “Il divieto in curva delle bandiere e degli striscioni si possono sorvolare con una semplice richiesta ritrovabile anche su ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) Sono tanti i motivi per cui i tifosi napoletani sono ancora increduli di quanto accaduto allo stadio Diego Armando Maradona, vedendo ilperdere rovinosamente contro il Milan allenato da Stefano Pioli. A preoccupare i tifosi azzurri però non è tanto la sonora sconfitta ricevuta ma il clima di tensione e di protesta che si è manifestato durante tutto il corso del match. Sulla contestazioneultras partenopei contro il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ildel capoluogo campano, Alessandro, ai microfoni di RadioKissKiss, sottolineando che è giusto contestare in modo pacifico: “Ilin curva delle bandiere esi possono sorvolare con una semplice richiesta ritrovabile anche su ...

