Napoli, il questore Giuliani: “Gli ultras sono una minoranza, allo stadio vanno tante brave persone” (Di martedì 4 aprile 2023) Il questore di Napoli, Alessandro Giuliani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss riguardo le contestazioni degli ultras partenopei contro il presidente Aurelio De Laurentiis. “Non sono d’accordo quando si dice che i festeggiamenti belli ci sono solo in città, mentre l’ambiente dello stadio è brutto. No. Ci sono 51.000 persone che vedono e si godono il Napoli, non facciamo di tutta un’erba un fascio per pochissime centinaia di persone. Tra queste 50mila persone che hanno contestato i cori contro De Laurentiis, ci sono stati anche tifosi che erano in curva, quindi rafforzo il discorso: sono pochissime centinaia di persone il problema. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Ildi, Alessandro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss riguardo le contestazioni deglipartenopei contro il presidente Aurelio De Laurentiis. “Nond’accordo quando si dice che i festeggiamenti belli cisolo in città, mentre l’ambiente delloè brutto. No. Ci51.000che vedono e si godono il, non facciamo di tutta un’erba un fascio per pochissime centinaia di. Tra queste 50milache hanno contestato i cori contro De Laurentiis, cistati anche tifosi che erano in curva, quindi rafforzo il discorso:pochissime centinaia diil problema. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, il questore #Giuliani: 'Gli ultras sono una minoranza, allo stadio vanno tante brave persone' - ilmionapoli : Il Questore Giuliano: “Questa la procedura per accedere allo stadio con bandiere e striscioni” - NapoliAddict : 'Bandiere e striscioni non sono vietati al Maradona!'. Il Questore di Napoli fa chiarezza #Napoli… - sscalcionapoli1 : Questore di Napoli fa chiarezza: “Bandiere e striscioni? Non c’è nessun divieto, basta inviare una richiesta”… - cn1926it : Il questore di #Napoli: “Vi spiego come risolvere il problema striscioni in curva” -