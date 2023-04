Napoli, il club fa chiarezza: “Sì a striscioni, tamburi e bandiere” (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante sul campo la stagione del club del presidente Aurelio De Laurentiis si stia configurando come un’annata memorabile, macchiata soltanto da pochi passi falsi come quello dell’ultimo turno di Serie A dove il Napoli è crollato contro il Milan perdendo in casa 0-4, ultimamente fuori dal rettangolo di gioco si sta creando un clima di tensione e protesta. L’apice si è toccato proprio in occasione della sfida contro i rossoneri con gli ultras partenopei ad imbastire la contestazione già dal pomeriggio. Stadio Maradona (Napoli) @Livephotosport Le ragioni del dissenso sono da ricercare nella questione legata al rincaro dei biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan e nel divieto di ingresso all’interno dello stadio di striscioni, bandiere e tamburi imposto dal ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante sul campo la stagione deldel presidente Aurelio De Laurentiis si stia configurando come un’annata memorabile, macchiata soltanto da pochi passi falsi come quello dell’ultimo turno di Serie A dove ilè crollato contro il Milan perdendo in casa 0-4, ultimamente fuori dal rettangolo di gioco si sta creando un clima di tensione e protesta. L’apice si è toccato proprio in occasione della sfida contro i rossoneri con gli ultras partenopei ad imbastire la contestazione già dal pomeriggio. Stadio Maradona () @Livephotosport Le ragioni del dissenso sono da ricercare nella questione legata al rincaro dei biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan e nel divieto di ingresso all’interno dello stadio diimposto dal ...

