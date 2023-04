Napoli, Forgione: "Squadra galattica non supportata da una tifoseria all’altezza" (Di martedì 4 aprile 2023) Angelo Forgione, scrittore, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli: “Gli stadi non sono più quelli di prima, così come il calcio. Gli ultras non possono vivere in un mondo tutto loro, ieri chi ci ha rimesso è stata Napoli. La sconfitta in campo può essere archiviata, quello che sta avvenendo fuori dal campo è una brutta figura internazionale. Raccontiamo di una Squadra galattica che non è supportata da una tifoseria all’altezza. Le immagini di ieri stanno facendo il giro per il mondo. I bambini sono dovuti scappare dalla curva, è assurdo. Temo che ci porteremo dietro questa diatriba per tanto tempo”. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Angelo, scrittore, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli: “Gli stadi non sono più quelli di prima, così come il calcio. Gli ultras non possono vivere in un mondo tutto loro, ieri chi ci ha rimesso è stata. La sconfitta in campo può essere archiviata, quello che sta avvenendo fuori dal campo è una brutta figura internazionale. Raccontiamo di unache non èda una. Le immagini di ieri stanno facendo il giro per il mondo. I bambini sono dovuti scappare dalla curva, è assurdo. Temo che ci porteremo dietro questa diatriba per tanto tempo”.

