Napoli | De Laurentiis | «Tifosi? Serve la legge della Thatcher»

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sui fatti accaduti in curva durante la sfida contro il Milan Aurelio De Laurentiis ha parlato del Napoli a margine del Forum sugli stadi organizzato al Coni. PAROLE – «Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e mutuandola la si mette in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri Tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare i veri Tifosi e le famiglie con degli episodi che sono davanti agli occhi di tutti. Caro biglietti? Credo che il Milan, quando andremo su, incasserà oltre 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan i biglietti più alti li ha messi al massimo a ...

