Napoli, De Laurentiis: “Scudetto? A forza di dirlo si ammoscia…” (Di martedì 4 aprile 2023) Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno in corso al Coni "Il futuro degli stadi in Italia" Leggi su golssip (Di martedì 4 aprile 2023) Così il presidente del, Aurelio De, a margine del convegno in corso al Coni "Il futuro degli stadi in Italia"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - Luipez4 : @ADeLaurentiis @sscnapoli Avv GRASSANI Una denuncia per questi giornalai RUBENTINI? - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #DeLaurentiis a tutto tondo sul #Napoli ?? Il patron lancia una frecciatina ai giocatori ceduti in estate ?? ?? Si pa… - Rizzoglio : RT @Tg3web: Dopo gli ultimi incidenti nelle curve, il presidente del Napoli De Laurentiis chiede mano dura sugli ultrà: 'Non sono tifosi, s… -