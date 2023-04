Napoli, De Laurentiis: “La sconfitta col Milan? Non mi preoccupa” (Di martedì 4 aprile 2023) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche della sconfitta col Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 aprile 2023) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il presidente del, Aurelio De, ha parlato anche dellacol

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis duro sugli incidenti di domenica: 'Delinquenti che mortificano i veri tifosi. Serve la legge… - LeBombeDiVlad : ?? #DeLaurentiis a tutto tondo sul #Napoli ?? Il patron lancia una frecciatina ai giocatori ceduti in estate ?? ??… - calciomercatoit : ??? #Napoli - #DeLaurentiis e la questione tifosi: 'Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mutua… -