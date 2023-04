Napoli, De Laurentiis: «In Italia serve una legge Thatcher, non sono veri tifosi» (Di martedì 4 aprile 2023) Napoli, le parole di De Laurentiis: «In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti» In occasione di un evento CONI, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato degli scontri avvenuti in curva nella sfida contro il Milan. SCONTRI IN CURVA – «In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti. Viene però comunque permesso di entrare allo stadio e screditare l’immagine del vero tifoso o delle famiglie che sono allo stadio». KO CONTRO IL MILAN – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023), le parole di De: «Inunacome quella della. Quelli nonma delinquenti» In occasione di un evento CONI, il Presidente del, Aurelio De, ha parlato degli scontri avvenuti in curva nella sfida contro il Milan. SCONTRI IN CURVA – «Inunacome quella della. Quelli nonma delinquenti. Viene però comunque permesso di entrare allo stadio e screditare l’immagine del vero tifoso o delle famiglie cheallo stadio». KO CONTRO IL MILAN – «Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis duro sugli incidenti di domenica: 'Delinquenti che mortificano i veri tifosi. Serve la legge… - VesuvioLive : De Laurentiis: “Non sono tifosi, sono delinquenti. E su Kvaratskhelia non rompete le palle” - StefanoNazzi : Le proteste dei tifosi del Napoli contro il presidente De Laurentiis -