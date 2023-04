Napoli, De Laurentiis furioso: “Basta domande su Kvaratskhelia, ha 5 anni di contratto” (Di martedì 4 aprile 2023) Nel weekend appena passato non sono mancate le sorprese in Serie A. Tra i vari risultati di giornata, sicuramente uno dei più sorprendenti è stato il risultato al Maradona. Infatti il Napoli ha perso per 0-4 contro il Milan, trovando la sua terza sconfitta in stagione nel campionato italiano. Il primo atto della trilogia è dunque andato ai rossoneri, ora non resta che attendere i quarti di finale di Champions League, in programma il 12 e il 18 aprile. Kvaratskhelia – @livephotosport Napoli, De Laurentiis su Kvaratskhelia: “Non ci sarà nessun adeguamento” Il presidente del Napoli, a margine del forum sugli stadi organizzato dal CONI, ha parlato di Kvaratskhelia, come riportato da TMW: “Fatela finita di rompere le palle. Non ci sarà nessun adeguamento, i ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) Nel weekend appena passato non sono mancate le sorprese in Serie A. Tra i vari risultati di giornata, sicuramente uno dei più sorprendenti è stato il risultato al Maradona. Infatti ilha perso per 0-4 contro il Milan, trovando la sua terza sconfitta in stagione nel campionato italiano. Il primo atto della trilogia è dunque andato ai rossoneri, ora non resta che attendere i quarti di finale di Champions League, in programma il 12 e il 18 aprile.– @livephotosport, Desu: “Non ci sarà nessun adeguamento” Il presidente del, a margine del forum sugli stadi organizzato dal CONI, ha parlato di, come riportato da TMW: “Fatela finita di rompere le palle. Non ci sarà nessun adeguamento, i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - Tg3web : Dopo gli ultimi incidenti nelle curve, il presidente del Napoli De Laurentiis chiede mano dura sugli ultrà: 'Non so… - repubblica : De Laurentiis: 'La legge Thatcher anche in Italia, o avremo sempre problemi coi delinquenti' - MattBest__ : RT @sarbatore_: Sono un normalissimo tifoso del Napoli, non sono un ultras, nè mi sento rappresentato da loro. Ho quasi sempre difeso le id… - milansette : Napoli-Milan, chi spunta in panchina con Spalletti: sconcerto (e squalifica?) -