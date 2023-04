Napoli, De Laurentiis: “Caro biglietti? Basta piangersi addosso” (Di martedì 4 aprile 2023) “I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico. A forza di parlare di festa scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo Scudetto? Mi sembra un po’ una follia ma fa parte del colore napoletano. Le polemiche sul Caro biglietti? Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine del convegno al Coni ‘Il futuro degli stadi in ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) “I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico. A forza di parlare di festa scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo Scudetto? Mi sembra un po’ una follia ma fa parte del colore napoletano. Le polemiche sul? Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani didovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus eun superplus”. Lo ha detto il presidente delAurelio Dea margine del convegno al Coni ‘Il futuro degli stadi in ...

