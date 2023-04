Napoli, Corbo: "Inquietanti e inaccettabili gli incidenti nella curva B" (Di martedì 4 aprile 2023) Antonio Corbo, editorialista “La Repubblica”, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Sono stati molto Inquietanti gli incidenti nella curva B, vedendo le immagini che stanno affiorando non possiamo dire altro se non che sono inaccettabili. Sarà Spalletti nei prossimi giorni o la prossima gara di Lecce a dirci se il Napoli ha avuto un calo fisico rimediabile o se inizia una salita tortuosa verso lo scudetto. Il Napoli ha fruito di una seconda preparazione atletica nella pausa mondiale e i risultati sono stati strepitosi, va perciò bloccata l’ondata di sconforto che fa parte della tifoseria napoletana, non penso che lo scudetto sia ancora compromesso, è chiaro che c’è da preoccuparsi per ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Antonio, editorialista “La Repubblica”, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Sono stati moltogliB, vedendo le immagini che stanno affiorando non possiamo dire altro se non che sono. Sarà Spalletti nei prossimi giorni o la prossima gara di Lecce a dirci se ilha avuto un calo fisico rimediabile o se inizia una salita tortuosa verso lo scudetto. Ilha fruito di una seconda preparazione atleticapausa mondiale e i risultati sono stati strepitosi, va perciò bloccata l’ondata di sconforto che fa parte della tifoseria napoletana, non penso che lo scudetto sia ancora compromesso, è chiaro che c’è da preoccuparsi per ...

