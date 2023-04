Napoli Club Cesena: è stata la Cultura dello Sport? (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo nella civilissima Emilia Romagna. Una bottiglia Molotov è stata lanciata sul balcone di un socio del Napoli Club Cesena. Dove era esposto lo striscione del Club. Il comunicato U.A.N.M, (Unione Azzurra nel Mondo): "Sono ormai sempre più frequenti gesti simili. Ricordiamo anche quanto successo ai nostri amici delle province di Avellino e Salerno , nei giorni scorsi. Atti di intimidazione e violenza, che nulla hanno a che fare con il calcio e con la Cultura dello Sport in generale. Tutti i Club dell'UANM sono con i fratelli azzurri di Cesena e con chiunque altro sia vittima di gesti simili". In Italia è sempre tardi per crescere in Cultura Sportiva. Ed ammirare i colori di chi ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo nella civilissima Emilia Romagna. Una bottiglia Molotov èlanciata sul balcone di un socio del. Dove era esposto lo striscione del. Il comunicato U.A.N.M, (Unione Azzurra nel Mondo): "Sono ormai sempre più frequenti gesti simili. Ricordiamo anche quanto successo ai nostri amici delle province di Avellino e Salerno , nei giorni scorsi. Atti di intimidazione e violenza, che nulla hanno a che fare con il calcio e con lain generale. Tutti idell'UANM sono con i fratelli azzurri die con chiunque altro sia vittima di gesti simili". In Italia è sempre tardi per crescere iniva. Ed ammirare i colori di chi ...

