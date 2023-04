Napoli arrabbiato | ha una missione col Lecce | Ecco cosa ha fatto Spalletti

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilvuole reagire subito alla sconfitta con il Milan,ed i giocatori pronti a dare il massimo già col. Il netto 0-4 di-Milan è così strano che si fa fatica a spiegarlo. Questo perché la squadra dida agosto ha macinato calcio e dominato su qualsiasi campo e mai era andata sotto in maniera così netta.perché si comincia a pensare che quella col Milan sia stata una partita storta, determinata anche dal caos sugli spalti, che di certo non fa bene ai calciatori. Non è stato solo quello, sia chiaro, ma in campo certe cose si percepiscono, così come si percepisce il tifo amico quando ti spinge a dare il massimo.-Milan: la reazione della squadra Corriere dello Sport nell’edizione odierna ricorda che c’è poco da imputare ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessandroBat96 : @lUltimoUomo Il Napoli esce arrabbiato dalla sconfitta di ieri e vincerà tutte le restanti partite in campionato, i… - M4ck77 : Il Napoli ha perso quindi sarà arrabbiato - giusmusa : @CosmicKid72 @Fla_69M @ZZiliani Ma i comportamenti in sé ti imbarazzano o no? Perché se il Napoli venisse condannat… - ArmandoDiana98 : @wazzaCN Penso sia solo arrabbiato perché con questa squadra si trova a 20 punti dal Napoli. Ci sta tutto - vittoriafoggia : @donromano33 arrabbiato perché il napoli sta perdendo? -

Per la cronaca, ilè primo in classifica con 16 punti di vantaggio sulla Lazio e la città fa festa da settimane in attesa dello scudetto: già, ma Pulcinella è. Ha perso la maschera ...Qualcosa tra i due c'è stato anche quest'anno dopo il 5 - 1 del. Al triplice fischio, Allegri si dirigeverso gli spogliatoi e Spalletti lo insegue per stringerli la mano. Polemiche ...... ma non dobbiamo farci influenzare solo dal risultato, ero piùdopo la sconfitta con la ... infatti, la Signora ha perso solo ae a Roma, raccogliendo ben 15 vittorie in 19 partite . ...

Silver Mele incredulo e arrabbiato: "Si sta asfaltando il campionato ... Per Sempre Napoli

Napoli è felice e contenta ... Purtroppo stiamo vivendo un sogno ucciso da questa gente. Sono ancora arrabbiato. Non riesco a riprendermi». Domenica allo stadio c’era anche il magistrato Tullio ...Mara Venier tifosa sfegatata del Napoli. La conduttrice veneziana non ha mai nascosto la sua fede calcistica ma l'eccessivo tifo a Domenica In, nel giorno in cui la squadra di Spalletti ospita il Mila ...