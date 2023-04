Nantes-Lione (Coppa di Francia, 05-04-2023 ore 21:10 ): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 4 aprile 2023) Per certi versi è la finale anticipata della Coppa di Francia: sulla carta il Lione di Blanc è il grande favorito alla vittoria finale, ma per accedere all’ultimo atto di Saint-Denis deve prima battere i detentori del titolo, ovvero il Nantes di Koumbouarè. I canarini vengono dal brutto tonfo interno contro il Reims, 4 gare senza vittorie e una classifica che vede la zona retrocessione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 4 aprile 2023) Per certi versi è la finale anticipata delladi: sulla carta ildi Blanc è il grande favorito alla vittoria finale, ma per accedere all’ultimo atto di Saint-Denis deve prima battere i detentori del titolo, ovvero ildi Koumbouarè. I canarini vengono dal brutto tonfo interno contro il Reims, 4 gare senza vittorie e una classifica che vede la zona retrocessione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Nantes-Lione, le formazioni ufficiali: è sfida Lacazette-Blas per la finale #Francia, Lione - Ftbnews24 : #Coppa di Francia, Nantes e Lione si sfidano per la finale: una stagione da salvare #Francia, Lione - Ftbnews24 : #Nantes-Lione, Streaming Gratis: dove vedere la Coppa di Francia in Diretta Live #Dirette Live, Lione - zazoomblog : Nantes-Lione (Coppa di Francia 05-04-2023 ore 21:10 ): formazioni quote pronostici - #Nantes-Lione #(Coppa #Francia… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Nantes vs Lione – probabili formazioni -