Nairo Quintana cerca ancora squadra

(Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante la stagione sia cominciata da diversi mesi ci sono alcuni corridori che si trovanosenza, ma non ne vogliono sapere affatto di appendere la bicicletta al chiodo. È il caso di, la cui carriera è stata stravolta la scorsa estate dalla positività al Tramadol per L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JavierSO16 : @Ciclismoafondo_ Nairo “Desesperetti” Quintana. - JavierSO16 : @MundoBikers Nairo “Desesperetti” Quintana. - JavierSO16 : @CiclismoInter Nairo “Desesperetti” Quintana. - JavierSO16 : @BolavipCo Nairo “Desesperetti” Quintana. - JavierSO16 : @CiclismoInter Nairo “Deseperetti” Quintana. ?? -

, in passato vincitore di un'edizione del Giro e di una Vuelta, è deciso a non mollare e anzi cerca una nuova ...Per giorni le voci su un suo ritiro erano insistenti. Senza squadra dopo tre anni alla francese Arkea,oggi ha convocato una conferenza stampa dalla quale in molti si aspettavano l'annuncio. Invece il colombiano vincitore del Giro d'Italia 2014 e della Vuelta 2016 ha rilanciato: "Sono un ...allontana il ritiro e smentisce le ultime voci secondo cui sarebbe stato pronto a dire addio al ciclismo dopo la positività al Tramadol nell'ultimo Tour de France: ' Sono sempre stato ...

CicloMercato 2023, Nairo Quintana spera ancora: "Voglio tornare ... SpazioCiclismo

La bicicletta è sospesa. Galleggia, arieggia, farfalleggia. Fluttua, plana, vola. Come un tappeto, volante. Come un disco, volante. Come un otto, volante. Un po’ Icaro e un po’ Peter Pan, un po’ Befan ...