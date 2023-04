Nadal salta Monte - Carlo: 'Non sono in condizione di competere' (Di martedì 4 aprile 2023) Rafa Nadal non prenderà parte al Rolex Monte - Carlo Masters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Il maiorchino, che non gioca dalla sconfitta al ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Rafanon prenderà parte al RolexMasters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Il maiorchino, che non gioca dalla sconfitta al ...

Nadal e Alcaraz, niente Montecarlo. Ancora infortunati Il Principato perde i pezzi, e sono pregiato: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz rinunciano a giocare il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Per Rafa era nell'aria, ora è ufficiale e lo ha annunciato lui stesso su Twitter. Nadal salta Monte - Carlo: 'Non sono in condizione di competere' No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023 Ufficiale: Rafael Nadal salta il torneo di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto per competere al top' Con un annuncio sui social, Nadal conferma la sua assenza: 'Continuo il processo di recupero, spero di tornare quanto prima' Era carica di incertezza la presenza di Rafael Nadal al Monte - Carlo Rolex Masters , primo '1000' della stagione su terra battuta nonché uno dei tornei più importanti nella carriera del maiorchino.