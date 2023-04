Nadal | niente Montecarlo | ' Non sono pronto | spero di tornare presto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaveNax : @Alenize82 Mmmmm… Questo è il tennis muscolare che si vede dall’arrivo della rivalità Nadal-Djokovic nel circuito.… - PalloneBucato : @WeAreTennisITA Il grande Rafa #Nadal non deve dimostrare più niente a nessuno. Un alieno insieme a #djokovic?? e… -

Era nell'aria, ora è ufficiale: Rafanon giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter.Non esiste il time - out, non puoi fermarti un secondo:cambio,squadra. Sei tu, nudo ... Crescendo anche a livello umano ho ammirato Rafael. Per i più giovani talenti, Jannik Sinner ...... dopo le Atp Finals,stop per lui ma tournée di esibizioni in Sud America con Rafael, mentre il riposo è stato programmato per le settimane successive alla tappa al Melbourne Park. 'Ho ...

Nadal, niente Montecarlo: "Non sono ancora pronto" Tuttosport

Rafa Nadal si affida a Twitter per rompere gli indugi e sciogliere le incertezze sul suo futuro. Niente rientro a Montecarlo, dunque, per l'ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio ...Rafa è ancora alla prese col recupero dai tanti infortuni che lo hanno colpito, quasi contemporaneamente tra fine 2022 e inizio 2023. Soprattutto l'ultimo, lo strappo all'ileo psoas della gamba ...