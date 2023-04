Nadal e Alcaraz, niente Montecarlo. Ancora infortunati (Di martedì 4 aprile 2023) Il Principato perde i pezzi, e sono pregiato: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz rinunciano a giocare il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Per Rafa era nell'aria, ora è ufficiale e lo ha ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Il Principato perde i pezzi, e sono pregiato: Rafae Carlosrinunciano a giocare il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Per Rafa era nell'aria, ora è ufficiale e lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Jannik #Sinner è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali a Indian Wells e Miami nella stessa stagione prim… - Spina14_acm : @Isa_0600 Hai perso in 10 minuti Nadal, Alcaraz e Auger e stasera l’Inter ti pialla allo Stadium Bella giornata per te - Happycurlygirl_ : RT @FAP3456: Mattinata piena di rinunce. In poche ore hanno dato forfait per il Master 1000 di Montecarlo: Nadal ???? Alcaraz ???? Auger-… - lorenzofares : In meno di un'ora 3 ritiri eccellenti al torneo #atp1000 di Montecarlo Dopo #Nadal ???? e #Alcaraz ????, arriva anche… - VincenzoOrab96 : Non è che #Alcaraz è l'erede di #Nadal anche sul piano infortuni? -