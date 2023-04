Musumeci, ‘Ministero Mare bella intuizione Premier, ora i contenuti’ (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Ministero delle Politiche del Mare “è una novità, bisogna adesso riempirla di contenuti”. “E’ stata una bella intuizione del Presidente del Consiglio e spero di avere la possibilità di dare un senso a questo elemento, che alimenta speranze”. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e trasmessa sul sito dell’Adnkronos. Musumeci ha poi aggiunto: “Voglio esprimere il mio apprezzamento per ‘Maredì’, l’iniziativa che serve per portare il Mare nelle case della gente. E’ stata una felice intuizione. Sono convinto che abbiamo la necessità di promuovere un approccio diverso, consapevole e ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Ministero delle Politiche del“è una novità, bisogna adesso riempirla di contenuti”. “E’ stata unadel Presidente del Consiglio e spero di avere la possibilità di dare un senso a questo elemento, che alimenta speranze”. Lo ha detto il ministro Nellointervenendo alla trasmissione ‘dì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia delideato da Confitarma e trasmessa sul sito dell’Adnkronos.ha poi aggiunto: “Voglio esprimere il mio apprezzamento per ‘dì’, l’iniziativa che serve per portare ilnelle case della gente. E’ stata una felice. Sono convinto che abbiamo la necessità di promuovere un approccio diverso, consapevole e ...

