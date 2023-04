Musumeci, ‘governo lavora a Liceo Mare o Turismo per dare nuove prospettive’ (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “In Italia il mercato del lavoro richiede alcuni aspetti particolari e in questo senso stiamo lavorando al Governo. Pensiamo al Liceo del Mare o del Turismo, che può essere una prospettiva assolutamente rispondente alle esigenze della società. Gli istituti nautici andrebbero potenziati per forMare le leve che poi vanno in parte nella Marina miliare e in parte nelle attività mercantili”. Lo ha detto il ministro del Mare Nello Musumeci, intervenendo nella trasmissione ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e trasmessa sul sito dell’Adnkronos. “C’è tanto spazio davanti a noi – dice Musumeci – se riusciamo però a tenerlo lontano dalle polemiche ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “In Italia il mercato del lavoro richiede alcuni aspetti particolari e in questo senso stiamondo al Governo. Pensiamo aldelo del, che può essere una prospettiva assolutamente rispondente alle esigenze della società. Gli istituti nautici andrebbero potenziati per forle leve che poi vanno in parte nella Marina miliare e in parte nelle attività mercantili”. Lo ha detto il ministro delNello, intervenendo nella trasmissione ‘dì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia delideato da Confitarma e trasmessa sul sito dell’Adnkronos. “C’è tanto spazio davanti a noi – dice– se riusciamo però a tenerlo lontano dalle polemiche ...

Musumeci, 'governo lavora a Liceo Mare o Turismo per dare nuove prospettive' 'Incontrerò a giugno i colleghi di Francia e Grecia per un ragionamento comune - dice Musumeci - ... Ed ancora: 'Il Pnrr ha un programma, ma non lo ha realizzato questo governo. Noi siamo costretti a ... Musumeci, 'Ministero Mare bella intuizione Premier, ora i contenuti' Musumeci ha poi aggiunto: 'Voglio esprimere il mio apprezzamento per 'Maredì', l'iniziativa che ... messo a disposizione del Governo, che possa evidenziare le criticità dei settori, dei comparti, delle ... Una legge sulle ricostruzioni partendo dall'Aquila. Scrive il sindaco Biondi ... ne è consapevole anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che recentemente proprio all'Aquila ha confermato la volontà del governo di affrontare con ...