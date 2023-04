Murdoch | Mr Spotify | Trump | a chi si ispirano i personaggi di Succession

Murdoch, Mr Spotify, Trump: a chi si ispirano i personaggi di ... ilGiornale.it

Il patriarca Logan Roy che ricorda il magnate di Fox News, il giovane imprenditore svedese che richiama il Ceo di Spotify e poi le famiglie progressiste americane dal sangue blu. Ecco su chi, nel nost ...Succession wasted no time in welcoming back Alexander Skarsgard as the tech entrepreneur Lukas Matsson in season four episode two. As the potential new owner of Waystar and Co, Lukas is an essential ...