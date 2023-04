MOVIOLA – Juventus-Inter, Fagioli col braccio? I nerazzurri protestano, ma non c’è rigore (Di martedì 4 aprile 2023) Primi due episodi da MOVIOLA di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Il primo caso si è concluso con un nulla di fatto per un duello tra Brozovic e Bremer. Il var ha controllato e ha archiviato: nessun fallo di mano. Nessun check var, ma proteste forse più vibranti, per l’episodio che ha visto Fagioli contendere un pallone nella sua area a Marcelo Brozovic intorno al 40?. I nerazzurri hanno protestato per un presunto fallo di mano, ma il replay ha mostrato una realtà diversa: il contatto col braccio non sembra esserci, Fagioli infatti tocca il pallone col fianco. In ogni caso, il braccio era aderente al corpo. Non c’è rigore, giusta la decisione di Massa di far giocare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Primi due episodi dadi, semifinale di andata di Coppa Italia. Il primo caso si è concluso con un nulla di fatto per un duello tra Brozovic e Bremer. Il var ha controllato e ha archiviato: nessun fallo di mano. Nessun check var, ma proteste forse più vibranti, per l’episodio che ha vistocontendere un pallone nella sua area a Marcelo Brozovic intorno al 40?. Ihanno protestato per un presunto fallo di mano, ma il replay ha mostrato una realtà diversa: il contatto colnon sembra esserci,infatti tocca il pallone col fianco. In ogni caso, ilera aderente al corpo. Non c’è, giusta la decisione di Massa di far giocare. SportFace.

