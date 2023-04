MOVIOLA – Juventus-Inter, Bremer col braccio: è rigore (Di martedì 4 aprile 2023) Un episodio da MOVIOLA condiziona il finale di Juventus-Inter. La semifinale di andata di Coppa Italia sembrava scorrere verso un successo di misura per i bianconeri, ma un’ingenuità di Bremer regala il pari alla squadra di Simone Inzaghi. L’ex difensore del Torino infatti ha letto male una traiettoria vagante in area e nel tentativo di colpire di testa, ha deviato il pallone con il braccio. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso il calcio di rigore ai nerazzurri. Decisione giusta, ma gli unici dubbi riguardano un contatto aereo precedente tra Dumfries e Kostic. Una decisione al limite, relegata al giudizio di campo del direttore di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Un episodio dacondiziona il finale di. La semifinale di andata di Coppa Italia sembrava scorrere verso un successo di misura per i bianconeri, ma un’ingenuità diregala il pari alla squadra di Simone Inzaghi. L’ex difensore del Torino infatti ha letto male una traiettoria vagante in area e nel tentativo di colpire di testa, ha deviato il pallone con il. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso il calcio diai nerazzurri. Decisione giusta, ma gli unici dubbi riguardano un contatto aereo precedente tra Dumfries e Kostic. Una decisione al limite, relegata al giudizio di campo del direttore di gara. SportFace.

