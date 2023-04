Movieland – The Hollywood Park | al via la stagione 2023

(Di martedì 4 aprile 2023) Il primo parco a tema cinematografico d’Italia riapre i battenti e promette unacon più di una novità. I visitatori del primo weekend hanno già avuto modo di conoscere la nuova mascotte Movyola e vivere un’esperienza galattica su Marte grazie all’inedita attrazione Antares Interstellar Space Lines.– The, parte di CanevaWorld Resort, ha tagliato il nastro della sua ventesimail 1° aprile alla presenza del CEO Fabio Amicabile e con ospite la cantante Chiara Grispo che ha interpretato il brano Wanna Be A Star. Perché non c’è festa senza colonna sonora celebrativa, e la canzone è stata creato proprio per quest’occasione. “, oltre a rappresentare la mia infanzia, mi ha insegnato a sognare”, spiega Grispo. “Ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParisTulba : RT @SkyTG24: Movieland - The Hollywood Park, al via la stagione del divertimento sul lago di Garda - SkyTG24 : Movieland - The Hollywood Park, al via la stagione del divertimento sul lago di Garda -

Il cluster comprende biglietti che uniscono al treno l'ingresso a parchi come Gardaland,Hollywood Park, CanevaAquapark, o il viaggio in funicolare da Como a Brunate, "balcone" con ...Il cluster comprende biglietti che uniscono al treno l'ingresso a parchi come Gardaland,Hollywood Park, CanevaAquapark, o il viaggio in funicolare da Como a Brunate, "balcone" con ...Parchi e belvedere L'iniziativa comprende biglietti che uniscono al treno l'ingresso a parchi come Gardaland ,Hollywood Park, CanevaAquapark, o il viaggio in funicolare da Como a ...

Movieland, al via la stagione del primo parco cinematografico d'Italia gardapost

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Indonesian property firm PT MNC Land launched on Friday a 1,040 hectare (2,570 acre) tourism complex on Java island, where former US President Donald Trump's company will operate a hotel and a golf ...