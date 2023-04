MotoGP, ‘Marco Bezzecchi is the new Enea Bastianini’. I tanti punti in comune fra il ‘Bez 2023’ e la ‘Bestia 2022’ (Di martedì 4 aprile 2023) La MotoGP ha mandato in archivio due delle ventuno tappe previste in calendario. La palma di rivelazione del primo scorcio di 2023 spetta, senza se e senza ma, a Marco Bezzecchi. Il ventiquattrenne riminese, trionfatore a Termas de Rio Hondo, è l’unico centauro ad aver chiuso sul podio entrambi i Gran Premi canonici, attestandosi inoltre alla piazza d’onore in una Sprint. Grazie a due weekend di alto profilo e alla caduta patita da Francesco Bagnaia in Argentina, il romagnolo è addirittura in testa al Mondiale. Parlare di candidatura al titolo è, ovviamente, prematuro. Cionondimeno è impossibile non notare un parallelismo con l’Enea Bastianini di dodici mesi orsono, partito come una fionda tra la sorpresa generale. Tra i due ci sono effettivamente diversi punti in comune, non solo la provenienza ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Laha mandato in archivio due delle ventuno tappe previste in calendario. La palma di rivelazione del primo scorcio di 2023 spetta, senza se e senza ma, a Marco. Il ventiquattrenne riminese, trionfatore a Termas de Rio Hondo, è l’unico centauro ad aver chiuso sul podio entrambi i Gran Premi canonici, attestandosi inoltre alla piazza d’onore in una Sprint. Grazie a due weekend di alto profilo e alla caduta patita da Francesco Bagnaia in Argentina, il romagnolo è addirittura in testa al Mondiale. Parlare di candidatura al titolo è, ovviamente, prematuro. Cionondimeno è impossibile non notare un parallelismo con l’Bastianini di dodici mesi orsono, partito come una fionda tra la sorpresa generale. Tra i due ci sono effettivamente diversiin, non solo la provenienza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... denkmit : MARCO BEZZECCHI IS A MOTOGP RACE WINNER - AlessioPiana130 : È tutto vero: Marco Bezzecchi è un vincitore di un Gran Premio della classe regina del motociclismo. Con una Ducati… - bonasilva80 : RT @AlessioPiana130: Dal debutto nel Motomondiale al #QatarGP #Moto3 2015 alla prima vittoria in #MotoGP all'#ArgentinaGP 2023, per Marco B… - Gazzetta_it : Bezzecchi, nel segno di Vale: 'Stupito, ma è solo l'inizio' - kenny_laemna : @MotoGP Marco Bezzecchi -